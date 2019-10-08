В центре Киева нашли повешенный труп: первые фото и подробности

Во вторник, 8 октября, в Киеве на улице Большая Васильковская, 63а обнаружили труп мужчины. На его шее была веревка с петлей. Тело находилось между вторым и третьим этажом 3-этажного здания.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 07:40, написал "Информатор".

В здании находятся административные помещения, в том числе и офис Киевского метрополитена. Именно сотрудник предприятия обнаружил труп. Конец веревки с петлей был привязан к батарее.

В центре Киева нашли повешенный труп Информатор

Когда на место прибыли врачи, мужчина уже был мертв. Предварительно, он был бездомным. На вид умершему около 40 лет.

На теле следов насильственной смерти не было. Правоохранители предположили, что это самоубийство. Записки при мужчине не нашли.

Во вторник, 8 октября, в Киеве на улице Большая Васильковская, 63а обнаружили труп мужчины Информатор

На нем была веревка с петлей Информатор

Тело находилось между вторым и третьим этажом 3-этажного здания Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в понедельник, 7 октября, на территории Дарницкого железнодорожного депо обнаружили обезглавленный труп женщины.

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