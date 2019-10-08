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8 октября • обновлено в 12:58
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/ Криминал

В центре Киева нашли повешенный труп: первые фото и подробности

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Во вторник, 8 октября, в Киеве на улице Большая Васильковская, 63а обнаружили труп мужчины. На его шее была веревка с петлей. Тело находилось между вторым и третьим этажом 3-этажного здания.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 07:40, написал "Информатор".

В здании находятся административные помещения, в том числе и офис Киевского метрополитена. Именно сотрудник предприятия обнаружил труп. Конец веревки с петлей был привязан к батарее.

В центре Киева нашли повешенный труп

В центре Киева нашли повешенный труп

Информатор

Когда на место прибыли врачи, мужчина уже был мертв. Предварительно, он был бездомным. На вид умершему около 40 лет.

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На теле следов насильственной смерти не было. Правоохранители предположили, что это самоубийство. Записки при мужчине не нашли.

Во вторник, 8 октября, в Киеве на улице Большая Васильковская, 63а обнаружили труп мужчины

Во вторник, 8 октября, в Киеве на улице Большая Васильковская, 63а обнаружили труп мужчины

Информатор

На нем была веревка с петлей

На нем была веревка с петлей

Информатор

Тело находилось между вторым и третьим этажом 3-этажного здания

Тело находилось между вторым и третьим этажом 3-этажного здания

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в понедельник, 7 октября, на территории Дарницкого железнодорожного депо обнаружили обезглавленный труп женщины.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
АТОшник - в маршрутку не пустили - вот и обиделся на весь свет...
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А батарея тёплая?
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Борисс Робот
Борисс Робот
Горелов Сергей, а уже отопительный сезон...??? или ты про батарею которая у тебя на шее...???
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