В центре Киева нашли мертвую женщину, а возле вокзала — мужчину без головы. Фото 18+

В Киеве произошло два смертельных ЧП: в центре нашли мертвую женщину, а возле центрального железнодорожного вокзала — обезглавленного мужчину.
По предварительной информации, смерть мужчины наступила из-за наезда поезда. Прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть, сообщает "Информатор".
"Мужчина лежал с оторванной головой. Само туловище находилось между путями, а голова лежала на рельсах. Первым о происшествии сообщил машинист, который проезжал мимо", - говорится в сообщении.
Предварительно, погибший — житель Ирпеня, 1985 года рождения. На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. ЧП произошло вечером 6 апреля (чтобы посмотреть видео, перейдите по ссылке. Осторожно, 18+).
"Информатор"
"Информатор"
"Информатор"
А в воскресенье, 7 апреля, патрульные полицейские Печерского района получили вызов о том, что в одной из квартир обнаружили мертвую женщину. Происшествие случилось на улице Евгения Коновальца.
Женщину обнаружили сожители, когда вернулись в квартиру. Свидетели говорят, что на ее теле было множество синяков и кровоподтеков.
На место сразу вызвали следственно-оперативную группу и криминалистов. Предварительно, она умерла насильственной смертью. Погибшей было около 30 лет.
"Информатор"
"Информатор"
"Информатор"
Позже на место приехали родственники девушки для опознания. Более точные причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киева в отеле 3 апреля обнаружили труп 19-летней девушки. По предварительной информации, погибшая работала диджеем в клубе.
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