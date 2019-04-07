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/Криминал

В центре Киева нашли мертвую женщину, а возле вокзала — мужчину без головы. Фото 18+

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В Киеве произошло два смертельных ЧП: в центре нашли мертвую женщину, а возле центрального железнодорожного вокзала — обезглавленного мужчину.

По предварительной информации, смерть мужчины наступила из-за наезда поезда. Прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть, сообщает "Информатор".

"Мужчина лежал с оторванной головой. Само туловище находилось между путями, а голова лежала на рельсах. Первым о происшествии сообщил машинист, который проезжал мимо", - говорится в сообщении.

Предварительно, погибший — житель Ирпеня, 1985 года рождения. На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. ЧП произошло вечером 6 апреля (чтобы посмотреть видео, перейдите по ссылке. Осторожно, 18+).

В центре Киева нашли мертвую женщину, а возле вокзала — мужчину без головы. Фото 18+

"Информатор"

В центре Киева нашли мертвую женщину, а возле вокзала — мужчину без головы. Фото 18+

"Информатор"

В центре Киева нашли мертвую женщину, а возле вокзала — мужчину без головы. Фото 18+

"Информатор"

А в воскресенье, 7 апреля, патрульные полицейские Печерского района получили вызов о том, что в одной из квартир обнаружили мертвую женщину. Происшествие случилось на улице Евгения Коновальца.

Женщину обнаружили сожители, когда вернулись в квартиру. Свидетели говорят, что на ее теле было множество синяков и кровоподтеков.

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На место сразу вызвали следственно-оперативную группу и криминалистов. Предварительно, она умерла насильственной смертью. Погибшей было около 30 лет.

В центре Киева нашли мертвую женщину, а возле вокзала — мужчину без головы. Фото 18+

"Информатор"

В центре Киева нашли мертвую женщину, а возле вокзала — мужчину без головы. Фото 18+

"Информатор"

В центре Киева нашли мертвую женщину, а возле вокзала — мужчину без головы. Фото 18+

"Информатор"

Позже на место приехали родственники девушки для опознания. Более точные причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киева в отеле 3 апреля обнаружили труп 19-летней девушки. По предварительной информации, погибшая работала диджеем в клубе.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Темы
Новости Киева и Киевской области Криминал
Место
УкраинаКиев
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
А что-нибудь хорошее в Киеве случается? В новостной ленте одни кошмарики, полнейшая безнадёга. Весна же! Должны же уже какие-нибудь ярмарки, концерты и прочие мероприятия устраивать.
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Свынарня и этим всё сказано
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Добрыня Егорыч
Добрыня Егорыч
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Юг Руси
Юг Руси
Самоликвидация
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