В центре Киева накануне Дня Независимости поймали "стрелка" "ДНР". Фото

На станции метро "Майдан Незалежности" в Киеве задержали мужчину, у которого обнаружили удостоверение "народного ополченца Донбасса".

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции. Задержанного передали работникам Службы безопасности Украины.

В воскресенье, 23 августа, полицейские метрополитена на станции метро "Майдан Независимости" обратили внимание на мужчину, который странно себя вел. Когда его пригласили в комнату полиции, выяснилось, что он прибыл в Киев с временно оккупированной территории.

Во время поверхностного осмотра у него обнаружили документы, выданные оккупационными властями так называемой "Донецкой народной республики".

В частности, у него был "военный билет ДНР" и удостоверение "народного ополченца Донбасса", где указано, что он является "стрелком".

Сотрудники СБУ установят цели пребывания “ополченца” в столице и дадут правовую оценку его действиям.

На станции метро "Майдан Незалежности" полиция обратила внимание на мужчину, который странно себя вел (Пресс-служба Нацполиции)

Во время осмотра у мужчины обнаружили документы, выданные оккупационными властями "ДНР" (Пресс-служба Нацполиции)

В удостоверении "ополченца" задержанный значился "стрелком" (Пресс-служба Нацполиции)

Задержанный был награжден медалью "За оборону Славянска" (Пресс-служба Нацполиции)

Как сообщал OBOZREVATEL, контрразведка СБУ задержала при попытке пересечь линию разграничения на КПВВ на Донбассе российского наемника – 20-летнего жителя Донецка Сергея Любечского.