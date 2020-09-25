В центре Киева на BMW похитили парня и устроили пытки, в деле появился прорыв

В центре Киева двое человек на BMW похитили 21-летнего парня и устроили пытки за замечание о нарушении правил дорожного движения.

Об инциденте сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook в пятницу, 25 сентября. Согласно материалам следствия, подозреваемый и его сообщник на BMW ехали по одной из центральных улиц Киева и выехали на пешеходную зону. Потерпевший сделал им замечание, а злоумышленники схватили его и силой затолкали в авто. Затем, пригрозив пистолетом, парня вывезли в "уединенное место".

"Там злоумышленники стали наносить потерпевшему многочисленные телесные повреждения, совершали в отношении него унизительные действия, разорвали его верхнюю одежду. Пытки и унижения парня похитители снимали на мобильный телефон. После этого, приставив нож к шее потерпевшего, заставили его прощаться с жизнью, совершив при этом выстрел холостым патроном у его головы", – рассказали в прокуратуре.

Одного из злоумышленников нашли и завершили досудебное расследование по факту похищения человека с целью его пыток и угрозой убийства (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 129 УК Украины). Дело передали в Печерский районный.

Задержанным оказался 30-летний гражданин другого государства, который проживал в Одесской области. Материалы относительно его сообщника выделены в другое уголовное производство, он находится в розыске. Санкции инкриминируемых статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве полицейские пытали мужчину, чтобы он признался в убийстве. Одному из них сообщили о подозрении.