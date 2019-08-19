В центре Киева мужчина напал на полицию и выпрыгнул в окно: подробности ЧП

В центре Киева мужчина напал на прибывших по вызову в его квартиру полицейских, после чего выпрыгнул в окно.

Правоохранителей вызвала подруга дебошира. По ее словам, пьяный мужчина начал ссору и вел себя очень агрессивно, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Увидев полицейских, киевлянин схватил газовый баллончик и распылил его в лицо женщины и правоохранителей.

"После совершенного мужчина пытался сбежать и выпрыгнуть из окна квартиры, которая находится на втором этаже. В результате падения он получил открытый перелом ноги", – сообщил начальник полиции Печерского района Андрей Дуброва.

Мужчина распылил газовый баллончик в лицо полицейских espreso

Неудавшийся беглец был задержан и госпитализирован под присмотром полицейских.

Как писал OBOZREVATEL, в Киевской области в г. Бровары пьяный мужчина с топором в руках угрожал соседям и крушил авто. После этого он с ножом кинулся на патруль полиции.

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