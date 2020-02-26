В центре Киева известного бизнесмена нашли с пулей в голове – СМИ

В центре Киева, в квартире на улице Городецкого, 25 февраля, нашли застреленным бизнесмена Леонида Вульфа.

Такую информацию опубликовала "Страна" со ссылкой на собственные источники в МВД. По данным журналистов, его тело обнаружили друзья. Бизнесмен не отвечал на звонки, из-за чего его адвокат с женой и еще одним знакомым решили навестить мужчину.

Когда они прибыли на место, дверь квартиры была заперта. Друзья Вульфа были вынуждены открыть ее дубликатом ключей, который был у адвоката. Так, по информации издания, в коридоре они обнаружили окровавленное тело бизнесмена с простреленной головой.

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