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/Криминал

В центре Киева эвакуировали ТЦ: что произошло

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В Киеве 1 апреля неизвестные сообщили о минировании ТЦ "Глобус", который находится в центре столицы.

Часть Майдана Незалежности оцеплена, специалисты проводят проверку, пишет Эспрессо. Из ТЦ пришлось эвакуировать работников и посетителей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На место выехали полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники", – уточнили очевидцы.

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В Киеве эвакуируют ТЦ "Глобус"

В Киеве эвакуируют ТЦ "Глобус"

Скриншот Информатор

В Киеве эвакуируют ТЦ "Глобус"

В Киеве эвакуируют ТЦ "Глобус"

Скриншот Информатор

Ряд ложных сообщений о минировании в Киеве произошел 27 марта. Вначале аноним заявил о взрывчатке на Майдане Незалежности.

После этого сообщили о минировании ТРЦ Gulliver ‒ из здания пришлось эвакуировать всех сотрудников и посетителей. Также взрывчатку пришлось искать в ТРЦ Sky Mall.

Как писал OBOZREVATEL, 31 марта неизвестные сообщили о минировании отеля "Украина", который находится в центре Киева. Из здания пришлось эвакуировать около 150 людей.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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