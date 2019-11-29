В центре Киева экстренно эвакуировали ТЦ: что произошло

В центре Киева 29 ноября экстренно эвакуировали людей из помещения ТЦ "Арена Сити".
Причиной стало сообщение о пожаре, об этом написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Информация об эвакуации прозвучала в помещении около 15:15. На улицу вышли более сотни людей: сотрудники центра, посетители и персонал заведений. Но оказалось, что сработала ложная пожарная тревога.
В центре Киева экстренно эвакуировали ТЦ
Информатор
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве во вторник, 26 ноября, приостанавливали работу Центрального железнодорожного вокзала, аэропорта "Киев" (Жуляны), а также нескольких станций метро. Поступило сообщение о "заминировании". Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали.
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