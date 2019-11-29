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30 ноября • обновлено в 11:02
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/ Криминал

В центре Киева экстренно эвакуировали ТЦ: что произошло

4.1т
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В центре Киева 29 ноября экстренно эвакуировали людей из помещения ТЦ "Арена Сити".

Причиной стало сообщение о пожаре, об этом написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Информация об эвакуации прозвучала в помещении около 15:15. На улицу вышли более сотни людей: сотрудники центра, посетители и персонал заведений. Но оказалось, что сработала ложная пожарная тревога.

В центре Киева экстренно эвакуировали ТЦ

В центре Киева экстренно эвакуировали ТЦ

Информатор

Новости
Всех экстренно эвакуировали: с поездом Харьков – Киев произошло ЧП

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве во вторник, 26 ноября, приостанавливали работу Центрального железнодорожного вокзала, аэропорта "Киев" (Жуляны), а также нескольких станций метро. Поступило сообщение о "заминировании". Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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