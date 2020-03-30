В центре Киева демонтировали скандальную надстройку, которую пытались восстановить. Фото

Скандальную надстройку на старинном доме на Майдане Незалежности в Киеве демонтировали, после того как, несмотря на запреты, ее в очередной раз попытались восстановить.

Об этом сообщил первый заместитель директора Департамента городского благоустройства КГГА Тимур Ткаченко на своей странице в Facebook. Само здание расположено улице Софиевской, 1 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В то время, когда все находятся на карантине, в самом центре города снова происходит такое. Опять Майдан и опять тоже самое. Департамент городского благоустройства не выдавал контрольной карточки на данный вид работ по этому адресу", – написал он 28 марта.

В центре Киева демонтировали скандальную надстройку, которую пытались восстановить

Чиновник отметил, что было решено составить предписание на Управляющую компанию Шевченковского района, вызвать полицию, остановить работы, а также подготовить письма для проверок в необходимые органы.

В центре Киева демонтировали скандальную надстройку, которую пытались восстановить Facebook/Тимур Ткаченко

В центре Киева демонтировали скандальную надстройку, которую пытались восстановить Facebook/Тимур Ткаченко

А уже 29 марта Ткаченко сообщил, что деревяную конструкцию на Майдане Незалежности было демонтировано.

"Хорошие новости. Начато демонтаж конструкции из деревянных элементов на Майдане. Следим и держим вопрос на контроле. UPD: Демонтаж закончено", – подчеркнул он.

В центре Киева демонтировали скандальную надстройку, которую пытались восстановить Facebook/Тимур Ткаченко

В центре Киева демонтировали скандальную надстройку, которую пытались восстановить Facebook/Тимур Ткаченко

Как сообщал OBOZREVATEL:

В центре Киева, на Майдане Незалежности, исказили известное здание пристройкой на крыше.

Позже на Майдане Незалежности начали разбирать скандальную пристройку на крыше одного из домов.

Но позже оказалось, что на Майдане Незалежности продолжили строить скандальную пристройку на крыше дома на улице Софиевской, 1.

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