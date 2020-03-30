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30 марта • обновлено в 18:16
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/ Криминал

В центре Киева демонтировали скандальную надстройку, которую пытались восстановить. Фото

1.7т
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Скандальную надстройку на старинном доме на Майдане Незалежности в Киеве демонтировали, после того как, несмотря на запреты, ее в очередной раз попытались восстановить.

Об этом сообщил первый заместитель директора Департамента городского благоустройства КГГА Тимур Ткаченко на своей странице в Facebook. Само здание расположено улице Софиевской, 1 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В то время, когда все находятся на карантине, в самом центре города снова происходит такое. Опять Майдан и опять тоже самое. Департамент городского благоустройства не выдавал контрольной карточки на данный вид работ по этому адресу", – написал он 28 марта.

В центре Киева демонтировали скандальную надстройку, которую пытались восстановить

В центре Киева демонтировали скандальную надстройку, которую пытались восстановить

Чиновник отметил, что было решено составить предписание на Управляющую компанию Шевченковского района, вызвать полицию, остановить работы, а также подготовить письма для проверок в необходимые органы.

В центре Киева демонтировали скандальную надстройку, которую пытались восстановить

В центре Киева демонтировали скандальную надстройку, которую пытались восстановить

Facebook/Тимур Ткаченко

В центре Киева демонтировали скандальную надстройку, которую пытались восстановить

В центре Киева демонтировали скандальную надстройку, которую пытались восстановить

Facebook/Тимур Ткаченко

А уже 29 марта Ткаченко сообщил, что деревяную конструкцию на Майдане Незалежности было демонтировано.

"Хорошие новости. Начато демонтаж конструкции из деревянных элементов на Майдане. Следим и держим вопрос на контроле. UPD: Демонтаж закончено", – подчеркнул он.

В центре Киева демонтировали скандальную надстройку, которую пытались восстановить

В центре Киева демонтировали скандальную надстройку, которую пытались восстановить

Facebook/Тимур Ткаченко

В центре Киева демонтировали скандальную надстройку, которую пытались восстановить

В центре Киева демонтировали скандальную надстройку, которую пытались восстановить

Facebook/Тимур Ткаченко

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В центре Киева, на Майдане Незалежности, исказили известное здание пристройкой на крыше.

  • Позже на Майдане Незалежности начали разбирать скандальную пристройку на крыше одного из домов.

  • Но позже оказалось, что на Майдане Незалежности продолжили строить скандальную пристройку на крыше дома на улице Софиевской, 1.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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