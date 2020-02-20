В центре Киева, 20 февраля, в шестую годовщину расстрелов на Майдане, полицейские в усиленном режиме будут следить за правопорядком.

Об этом рассказал начальник ГУНП в г. Киеве Андрей Крищенко, написала пресс-служба полиции столицы на своей странице в Facebook. Так, накануне в КГГА поступило несколько заявок о проведении массовых мероприятий в центре города.

"Все сегодняшние (20 февраля. – Ред.) акции связаны с годовщиной событий 2014 года. За правопорядком в центре столицы будут следить сотрудники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога", – пояснил Корищенко.

В центр Киева в годовщину расстрелов на Майдане стянули силовиков. Иллюстрация

По его словам, также будут созданы резервы на случай осложнения оперативной обстановки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве, над аллеей Героев Небесной Сотни, 20 февраля, в шестую годовщину расстрелов на Майдане и начала военной агрессии РФ, активисты развесили баннер с надписью "Россия начала войну здесь!".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram