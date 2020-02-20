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20 февраля • обновлено в 11:18
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/ Криминал

В центр Киева в годовщину расстрелов на Майдане стянули силовиков

1.3т
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В центре Киева, 20 февраля, в шестую годовщину расстрелов на Майдане, полицейские в усиленном режиме будут следить за правопорядком.

Об этом рассказал начальник ГУНП в г. Киеве Андрей Крищенко, написала пресс-служба полиции столицы на своей странице в Facebook. Так, накануне в КГГА поступило несколько заявок о проведении массовых мероприятий в центре города.

"Все сегодняшние (20 февраля. – Ред.) акции связаны с годовщиной событий 2014 года. За правопорядком в центре столицы будут следить сотрудники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога", – пояснил Корищенко.

В центр Киева в годовщину расстрелов на Майдане стянули силовиков. Иллюстрация

В центр Киева в годовщину расстрелов на Майдане стянули силовиков. Иллюстрация

По его словам, также будут созданы резервы на случай осложнения оперативной обстановки.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве, над аллеей Героев Небесной Сотни, 20 февраля, в шестую годовщину расстрелов на Майдане и начала военной агрессии РФ, активисты развесили баннер с надписью "Россия начала войну здесь!".

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
и правильно - пока только счастливые студенты которых накормили печеньками и сняли с занятий бумажки развешивают,но учитывая, что "они же дети" - всякое бывает ! БТР не помешает ! Есть же на Украине люди, что захотят вторую партию Сотни на небеса отправить ((((Увы
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