В торговом центре Киева произошла стрельба, есть раненый

Юрий Сергиенко Криминал 19:52, 10.09.2020 Обновлено: 21:13, 10.09.2020

В торговом центре в Оболонском районе Киева произошла стрельба, в результате которой ранение получил один человек.

Инцидент произошел на Оболонском проспекте около 18:15, сообщается на сайте Национальной полиции Киева. Правоохранители не уточнили, о каком именно ТЦ идет речь, однако, по данным источника OBOZREVATEL, это произошло в Dream Town 1.

Отмечается, что между пострадавшим и несколькими неизвестными возник конфликт, в результате которого один из его участников достал пистолет и несколько раз выстрелил в своего оппонента. По предварительным данным, оружие было травматическим.

Злоумышленники скрылись с места происшествия, а 25-летнего парня доставили с ранениями ног в больницу.

Правоохранители устанавливают свидетелей стрельбы, а также изучают записи с камер видеонаблюдения.

По результатам проверки будет дана правовая квалификация.

По данным источника OBOZREVATEL, стрельба произошла в ТЦ Dream Town 1.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Обуховском районе Киевской области мужчина, демонстрируя охотничье ружье потенциальному покупателю, ранил в грудь женщину.

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