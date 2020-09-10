В торговом центре Киева произошла стрельба, есть раненый

В торговом центре в Оболонском районе Киева произошла стрельба, в результате которой ранение получил один человек.

Инцидент произошел на Оболонском проспекте около 18:15, сообщается на сайте Национальной полиции Киева. Правоохранители не уточнили, о каком именно ТЦ идет речь, однако по данным источника OBOZREVATEL это произошло в Dream Town 1.

Отмечается, что между пострадавшим и несколькими неизвестными возник конфликт, в результате которого один из его участников достал пистолет и несколько раз выстрелил в своего оппонента. По предварительным данным, оружие было травматическим.

Злоумышленники скрылись с места происшествия, а 25-летнего парня доставили с ранениями ног в больницу.

Полиция все ещё на месте. Точное число нападавших не известно. Предварительно, они ему не известны. Ранен в ноги. Источник

Правоохранители устанавливают свидетелей стрельбы, а также изучают записи с камер видеонаблюдения.

По результатам проверки будет дана правовая квалификация.

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