В супермаркете под Киевом парня избили палкой колбасы. Видео

Под Киевом в супермаркете АТБ произошла драка, в ходе которой покупатель избил молодого парня палкой колбасы.

Видео активно распространяется в соцсетях. Его автором является пользователь Instagram с ником kokochikeng. Где именно произошел инцидент, пока неизвестно, однако предполагается, что это Васильков.

Как видно на кадрах, мужчина, который рассчитывался на кассе за палку колбасы, вступил в перепалку с парнем, который, судя по всему, снимал его на видео.

Затем покупатель вытащил парня на улицу и вскоре оставил его в покое. Однако тот попытался ударить мужчину ногой и жестко упал на ступеньки. После этого ему досталось еще несколько ударов палкой колбасы по голове, а также с кулака.

Лишь после этого мужчина ушел к своей машине, а парень показал на видео разбитую губу.

скриншот из видео

скриншот из видео

скриншот из видео

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Полтаве мужчина бросил кассиру в лицо монеты. За инцидент он позже попытался оправдаться, однако делом оперативно занялась полиция.