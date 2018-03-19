В супермаркете Киева орудует воровка-рецидивистка: опубликовано видео

В Киеве разыскивают женщину, которая систематически обворовывает покупателей в магазинах столицы.

В этот раз карманница похитила мобильный телефон у посетительницы супермаркета "Сильпо", что в ТРЦ LavinaMall. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Внимание! Розыск! Женщина совершает кражи! Этот случай был зафиксирован вчера в ТРЦ LavinaMall, в супермаркете "Сильпо". Через 30 минут к охране обратилась еще одна женщина, у которой также исчез смартфон", – говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях опубликовали фото воровки. Отмечается, что женщина имеет криминальное прошлое и неоднократно совершает кражи в магазинах в Шевченковском районе Киева.

Женщину обвиняют в кражах в Киеве

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Киеве воры засветились на камерах в известном супермаркете.