В спортзале Киева открыли стрельбу: первые подробности

В спортзале Соломенского района Киева между посетителями возник конфликт, в результате которого один из них открыл стрельбу.

Инцидент произошел на улице Металлистов. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

На месте полицейские выяснили, что между двумя мужчинами возник конфликт из-за того, что один из них якобы мешал другому тренироваться. Во время ссоры посетитель достал травматический пистолет, несколько раз выстрелил в оппонента и скрылся.

В спортзале Киева открыли стрельбу. Иллюстрация

Так, 28-летнему пострадавшему жителю Киева врачи оказали необходимую медицинскую помощь на месте.

Следователи Соломенского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до семи лет тюремного заключения. Правоохранители начали розыск мужчины, который открыл стрельбу.

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