В соседнем со взрывом доме на Позняках в Киеве заметили трещины: жители напуганы

В соседнем со взрывом доме на Позняках в Киеве заметили трещины

В Киеве жители дома на проспекте Петра Григоренко,41, который находится рядом со зданием на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, где произошел взрыв и обрушились несколько этажей, пожаловались, что у них в подъезде потрескались стены.

О такой ситуации написала журналистка, киевлянка Тамара Кудрявченко на своей странице в Facebook, отметив, что пообщалась со своими соседями. По ее словам, на первый взгляд, убытки в ихнем доме невелики – выбиты стекла, рамы, у некоторых людей в квартирах незначительные обвалы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Но на втором и на третьем (моем) этажах обнаружены трещины в стенах. Выше я лично не поднималась пока. Раньше трещин не было", – подчеркнула киевлянка.

В соседнем со взрывом доме на Позняках в Киеве заметили трещины Facebook/Божена Чейпеш

Также она пожаловалась, что возникли проблемы с лифтом, и ездить в нем теперь небезопасно. По словам журналистки, никакой документальной экспертизы от комиссии по поводу состояния дома жители пока не получили.

"Сегодня обнаружили, что подвал, в котором находится доступ ко всем коммуникациям и газу в доме, был открыт. Его якобы не закрыли после проверки", – добавила Кудрявченко.

Еще одна жительница дома на проспекте Петра Григоренко,41, Божена Чейпеш опубликовала на своей странице в Facebook фото и видео из подъезда. На них, в том числе, видно трещинки вокруг лифта.

Пост в сети Скриншот

Пост в сети Скриншот

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