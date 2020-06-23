В соседнем со взрывом доме на Позняках в Киеве заметили трещины: жители напуганы
В соседнем со взрывом доме на Позняках в Киеве заметили трещины
В Киеве жители дома на проспекте Петра Григоренко,41, который находится рядом со зданием на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, где произошел взрыв и обрушились несколько этажей, пожаловались, что у них в подъезде потрескались стены.
О такой ситуации написала журналистка, киевлянка Тамара Кудрявченко на своей странице в Facebook, отметив, что пообщалась со своими соседями. По ее словам, на первый взгляд, убытки в ихнем доме невелики – выбиты стекла, рамы, у некоторых людей в квартирах незначительные обвалы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
"Но на втором и на третьем (моем) этажах обнаружены трещины в стенах. Выше я лично не поднималась пока. Раньше трещин не было", – подчеркнула киевлянка.
В соседнем со взрывом доме на Позняках в Киеве заметили трещины Facebook/Божена Чейпеш
Также она пожаловалась, что возникли проблемы с лифтом, и ездить в нем теперь небезопасно. По словам журналистки, никакой документальной экспертизы от комиссии по поводу состояния дома жители пока не получили.
"Сегодня обнаружили, что подвал, в котором находится доступ ко всем коммуникациям и газу в доме, был открыт. Его якобы не закрыли после проверки", – добавила Кудрявченко.
Еще одна жительница дома на проспекте Петра Григоренко,41, Божена Чейпеш опубликовала на своей странице в Facebook фото и видео из подъезда. На них, в том числе, видно трещинки вокруг лифта.
Пост в сети Скриншот
Пост в сети Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Дарницком районе Киева примерно в 10:00 21 июня произошел взрыв в жилом доме. В результате были повреждены несколько этажей.
В МВД решили рассматривать две версии ЧП.
Момент взрыва в жилом доме на Позняках в Киеве попал на видео.
23 июня спасатели закончили разбор завалов в доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в Киеве, где произошел взрыв. В общем были обнаружены тела пяти жертв ЧП. Больше погибших под завалами нет.