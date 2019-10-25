В школе Киева произошло "газовое" ЧП: есть пострадавшие

В Киеве 25 октября в школе №8 на Приорке произошло ЧП, в результате которого госпитализировали несколько человек.

Точная причина происшествия неизвестна – произошла ли утечка газа, или распыление газового баллончика, сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook.

"Происходит что-то неизвестное – одни говорят, что произошла утечка, другие – что кто-то игрался с баллончиком. в результате несколько человек были госпитализированы. На месте работают врачи, специалисты службы газа и полиция", – уточнили в полиции.

Школа №8

Точные причины происшествия и количество пострадавших выясняется.

Как писал OBOZREVATEL, 23 октября во Львове 12 несовершеннолетних студентов училища отравились газом, распыленным из баллончика. Всем пострадавшим от 15 до 17 лет.

Девушка зашла в комнату к своему знакомому студенту в общежитии, увидела на его столе баллончик, но приняла его за флакон с духами и распылила.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!