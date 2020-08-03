В сети указали на двух разных заложниц террориста в банке Киева: появилось объяснение

В сети начали распространять фото киевского террориста Сухроба Каримова с якобы двумя разными заложницами. Впрочем оказалось, что на одной фотографии зафиксирован момент до эвакуации большинства сотрудников учреждения, а на другой – уже после, когда руководитель отделения осталась со злоумышленником один на один вместо своих подчиненных.

Пояснение различий между кадрами опубликовали на официальной странице Службы безопасности Украины в Facebook, отметив, что хотят развеять все сомнения отечественных СМИ.

Фото заложниц, которые вызвали обсуждение в сети Telegram-канал Игоря Соловья

"Во время захвата террористом банковского учреждения, его сотрудники находились на рабочих местах. В частности сотрудница банка, к которой сначала обратился злоумышленник, – она и была зафиксирована на первых фото с места происшествия. Впоследствии злоумышленник согласился оставить в заложниках кого-либо из работников банка" , – пояснили в СБУ.

"Поэтому в срочном порядке была проведена эвакуация работников банка и посетителей, а руководитель отделения №12 ПАО "Универсал банк" изъявила желание остаться и стала единственной заложницей террориста. Она была зафиксирована на фото, опубликованных позже", – добавили сотрудники спецслужбы.

Руководитель отделения банка, которая осталась с террористом Facebook Ирины Староминской

Отдельные детали о самопожертвовании женщины рассказала на личной странице в Facebook и ее коллега Ирина Староминская. В частности, она поделилась информацией о том, как заложнице удалось заговорить террориста и передать правоохранителям важные данные.

"Я хочу рассказать о нашем директоре отделения Наталье. Которая среагировала молниеносно. Пока террорист разговаривал с сотрудницей, она предложила ему воды и в этот промежуток времени успела сообщить в центральный офис о событии, нажала тревожную кнопку, быстро вывела из отделения всех клиентов и сотрудников и договорилась с террористом, чтобы он отпустил сотрудницу (блондинку на фото в интернете), а вместо нее осталась она", – написала Староминская.

По словам работницы банка, три часа Наталья вела диалог с неадекватным человеком, сумела взять у него паспорт, сделать копию и переслать коллегам, параллельно закладывая окна папками, по требованию преступника, чтобы снайпер не попал в него.

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