В сети указали на двух разных заложниц террориста в банке Киева: появилось объяснение
В сети начали распространять фото киевского террориста Сухроба Каримова с якобы двумя разными заложницами. Впрочем оказалось, что на одной фотографии зафиксирован момент до эвакуации большинства сотрудников учреждения, а на другой – уже после, когда руководитель отделения осталась со злоумышленником один на один вместо своих подчиненных.
Пояснение различий между кадрами опубликовали на официальной странице Службы безопасности Украины в Facebook, отметив, что хотят развеять все сомнения отечественных СМИ.
"Во время захвата террористом банковского учреждения, его сотрудники находились на рабочих местах. В частности сотрудница банка, к которой сначала обратился злоумышленник, – она и была зафиксирована на первых фото с места происшествия. Впоследствии злоумышленник согласился оставить в заложниках кого-либо из работников банка" , – пояснили в СБУ.
"Поэтому в срочном порядке была проведена эвакуация работников банка и посетителей, а руководитель отделения №12 ПАО "Универсал банк" изъявила желание остаться и стала единственной заложницей террориста. Она была зафиксирована на фото, опубликованных позже", – добавили сотрудники спецслужбы.
Отдельные детали о самопожертвовании женщины рассказала на личной странице в Facebook и ее коллега Ирина Староминская. В частности, она поделилась информацией о том, как заложнице удалось заговорить террориста и передать правоохранителям важные данные.
"Я хочу рассказать о нашем директоре отделения Наталье. Которая среагировала молниеносно. Пока террорист разговаривал с сотрудницей, она предложила ему воды и в этот промежуток времени успела сообщить в центральный офис о событии, нажала тревожную кнопку, быстро вывела из отделения всех клиентов и сотрудников и договорилась с террористом, чтобы он отпустил сотрудницу (блондинку на фото в интернете), а вместо нее осталась она", – написала Староминская.
По словам работницы банка, три часа Наталья вела диалог с неадекватным человеком, сумела взять у него паспорт, сделать копию и переслать коллегам, параллельно закладывая окна папками, по требованию преступника, чтобы снайпер не попал в него.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 августа в Киеве человек по имени Сухроб Каримов захватил в заложницы руководительницу отделения АО Universal Bank, расположенного в помещении бизнес-центра "Леонардо" в Шевченковском районе.
Террорист угрожал взорвать здание в случае, если не будут выполнены его требования.
Кроме того, Кармов утверждал, что взрывчатка якобы сдетонирует, даже если его убьют.
Впоследствии СБУ удалось задержать террориста. Взрыва не произошло, каких-либо взрывных устройств по итогам тщательной проверки также не было найдено.