В сети рассказали историю копа-героя из Киева: чем прославился. Фото

В сети рассказали историю и показали фото киевского полицейского-героя Виталия Семянникова. Он, проходя мимо, увидел мужчину, который кидался на окружающих, а тогда задержал подозреваемого до приезда других правоохоранителей.

О ситуации написала киевлянка Мария Корниенко на своей странице в Facebook. По ее словам, столичная полиция может гордиться этим сотрудником.

"Человек на фото – полицейский – мой герой. Вчера (22 июля. – Ред.) стала свидетелем, как пьяное быдло, избившие женщину, начало кидаться на окружающих. Молодой человек в черном – полицейский, который случайно проходил мимо, заломал это существо и удерживал до приезда наряда полиции", – подчеркнула Корниенко.

В сети рассказали историю копа-героя из Киева Facebook/Мария Корниенко

Женщина отметила, что окружающие были перепуганы действиями задержанного и будут давать показания.

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве водитель выбросил окурок из окна автомобиля, сотрудник патрульной полиции проучил его необычным способом.