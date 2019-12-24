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25 декабря • обновлено в 01:31
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/ Криминал

В сети показали горы мусора посреди Киева: жуткие фото

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В сети появились жуткие фото свалок из мусора прямиком на улицах одного из исторических районов Киева – Куреневки.

Примечательно, что именно там находится известная в городе барахолка. Снимками поделился житель столицы Украины Олег Ривтин на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Утро в одной европейской столице... Спасибо за красивый город", – написал киевлянин, обратившись в посте к властям и правоохранителям.

В сети показали горы мусора посреди Киева

В сети показали горы мусора посреди Киева

Facebook Олега Ривтина

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В сети показали горы мусора посреди Киева

В сети показали горы мусора посреди Киева

Facebook Олега Ривтина

В сети показали горы мусора посреди Киева

В сети показали горы мусора посреди Киева

Facebook Олега Ривтина

В сети показали горы мусора посреди Киева

В сети показали горы мусора посреди Киева

Facebook Олега Ривтина

В сети показали горы мусора посреди Киева

В сети показали горы мусора посреди Киева

Facebook Олега Ривтина

В сети показали горы мусора посреди Киева

В сети показали горы мусора посреди Киева

Facebook Олега Ривтина

В сети показали горы мусора посреди Киева

В сети показали горы мусора посреди Киева

Facebook Олега Ривтина

В сети показали горы мусора посреди Киева

В сети показали горы мусора посреди Киева

Facebook Олега Ривтина

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева продавцов Куреневской барахолки обвинили в том, что они оставляют товар, который не продали, прямиком посреди Петропавловской площади. Из-за этого там образовались настоящие горы из мусора.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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