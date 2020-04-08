В санатории Пущи-Водицы строитель изнасиловал девушку друга: его задержали

В Пуще-Водице (Киев) задержали 49-летнего мужчину, который в одном из санаториев 5 апреля изнасиловал молодую девушку.

Об этом написала пресс-служба прокуратуры города Киева на своей странице в Facebook. Мужчине уже сообщили о подозрении.

"Строитель, который делал ремонтные работы и проживал в указанном санатории, встретив девушку одного из товарищей, с применением физической силы изнасиловал ее", – говорится в сообщении.

В санатории Пущи-Водицы строитель изнасиловал девушку друга. Иллюстрация

Мужчина полностью отрицал свою причастность к этому. Но по результатам предварительного расследования и процессуального руководства было получено достаточно доказательств для сообщения мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 152 УК Украины. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Подольском районе Киева 16 марта задержали предполагаемого педофила, который пытался украсть мальчика на проспекте Василия Порика.

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