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В российской форме с пулеметом: под Киевом поймали террориста

13.3тЧитать новость на украинском

В Киевской области представители Муниципальной варты поймали сепаратиста Паату Надараию.

"Гражданское задержание произведено 14 марта 2018 года по месту жительства в г. Вишневое с целью передачи правоохранительным органам Украины", - говорится на сайте "Миротворца".

Террорист родом из Антрацита Луганской области, воевал в "ЛНР" на стороне врага.

Также в сети опубликовано видео его задержания.

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На фотографиях в соцсетях он изображен в российской форме с пулеметом.

При этом Надараиа говорит, что его страницу "Вконтакте" взломали и выложили фотошоп в российской форме.

Как сообщал "Обозреватель", в магазине Киева задержали стрелка.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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