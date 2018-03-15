В российской форме с пулеметом: под Киевом поймали террориста

В Киевской области представители Муниципальной варты поймали сепаратиста Паату Надараию.

"Гражданское задержание произведено 14 марта 2018 года по месту жительства в г. Вишневое с целью передачи правоохранительным органам Украины", - говорится на сайте "Миротворца".

Террорист родом из Антрацита Луганской области, воевал в "ЛНР" на стороне врага.

Также в сети опубликовано видео его задержания.

На фотографиях в соцсетях он изображен в российской форме с пулеметом.

При этом Надараиа говорит, что его страницу "Вконтакте" взломали и выложили фотошоп в российской форме.

Как сообщал "Обозреватель", в магазине Киева задержали стрелка.