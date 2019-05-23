В ресторане под Киевом прогремел взрыв: фото

В Обухове Киевской области неизвестные бросили гранату в круглосуточный ресторан. ЧП произошло ночью 23 мая.

В это время в заведении не было посетителей, а из персонала никто не пострадал. Заявление о взрыве сделал охранник ресторана, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, специалисты-взрывотехники, криминалистическая лаборатория. Устанавливаются материальные убытки от взрыва. Идет проверка, по которой ЧП будет дана правовая квалификация", – уточнили полицейские.

Ресторан Полиция Киевской области

Взрыв в ресторане Обухова Полиция Киевской области

В результате взрыва было разбито стекло. Внутри заведения нашли остатки, напоминающие элементы гранаты.

Взрыв в Обухове в ресторане Полиция Киевской области

Как писал OBOZREVATEL, в январе в Одессе в ресторане произошел взрыв.

В результате происшествия один человек получил ранения в виде резаной раны предплечья. Ему предоставили помощь на месте, от госпитализации пострадавший отказался.

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