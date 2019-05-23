ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
LadyCity

/Криминал

В ресторане под Киевом прогремел взрыв: фото

2.8тЧитать материал на украинском

В Обухове Киевской области неизвестные бросили гранату в круглосуточный ресторан. ЧП произошло ночью 23 мая.

В это время в заведении не было посетителей, а из персонала никто не пострадал. Заявление о взрыве сделал охранник ресторана, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, специалисты-взрывотехники, криминалистическая лаборатория. Устанавливаются материальные убытки от взрыва. Идет проверка, по которой ЧП будет дана правовая квалификация", – уточнили полицейские.

Новости
На Днепропетровщине прогремел мощный взрыв: есть погибший
Ресторан

Ресторан

Полиция Киевской области

Взрыв в ресторане Обухова

Взрыв в ресторане Обухова

Полиция Киевской области

В результате взрыва было разбито стекло. Внутри заведения нашли остатки, напоминающие элементы гранаты.

Взрыв в Обухове в ресторане

Взрыв в Обухове в ресторане

Полиция Киевской области

В ресторане под Киевом прогремел взрыв: фото

Как писал OBOZREVATEL, в январе в Одессе в ресторане произошел взрыв.

В результате происшествия один человек получил ранения в виде резаной раны предплечья. Ему предоставили помощь на месте, от госпитализации пострадавший отказался.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
3
Смешно
0
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Крым Андрей
Крым Андрей
Почему ЧП? Если событие происходит почти ежедневно, это не ЧП, а рутина.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения