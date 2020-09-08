В полиции сообщили новые детали избиения Балуха: пропали телефон и банковская карта

У избитого в Киеве бывшего узника Кремля Владимира Балуха после нападения пропали мобильный телефон и банковская карта.

Как сообщает пресс-служба киевской полиции, потерпевшего намерены опросить в больнице.

"Сегодня (8 сентября. – Ред.), около 12:00, в столичную полицию поступила информация от врача о госпитализации с телесными повреждениями киевлянина, 1971 года рождения. Установлено, что потерпевшим является Владимир Балух. Для выяснения всех обстоятельств происшествия по вызову выехала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Балуха госпитализировали с телесными повреждения из "Гидропарк".

"Правоохранители отрабатывают место совершения преступления, устанавливают свидетелей и очевидцев этого события. Кроме этого, полицейские находятся в лечебном учреждении, чтобы пообщаться с потерпевшим, как только получат разрешение врачей, по обстоятельствам совершения правонарушения", – отмечено в информации.

На данный момент проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этому событию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимира Балуха жестоко избили в Киеве в ночь на 8 сентября. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.