В пиццерии Киева при шокирующих обстоятельствах умер мужчина

В столичной пиццерии Domino's Pizza умер молодой человек после инъекции неизвестного вещества в горло.

Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в социальной сети Facebook.

"Парень зашел в Domino's, совершил инъекцию и умер. Проспект Степана Бандеры, 6, пиццерия Domino's Pizza, около 20:30 на линию 103 поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина зашел в туалет, сделал инъекцию шприцом неизвестного вещества (предварительно - наркотик), упал и не подает признаков жизни", – сказано в сообщении.

Когда медики приехали на место происшествия, помочь ему уже не могли. Парень скончался до этого. В связи с событиями, пиццерию временно закрыли.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Киеве произошла перестрелка, в результате которой умер человек.