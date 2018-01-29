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В пиццерии Киева при шокирующих обстоятельствах умер мужчина

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В столичной пиццерии Domino's Pizza умер молодой человек после инъекции неизвестного вещества в горло.

Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в социальной сети Facebook.

"Парень зашел в Domino's, совершил инъекцию и умер. Проспект Степана Бандеры, 6, пиццерия Domino's Pizza, около 20:30 на линию 103 поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина зашел в туалет, сделал инъекцию шприцом неизвестного вещества (предварительно - наркотик), упал и не подает признаков жизни", – сказано в сообщении.

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Когда медики приехали на место происшествия, помочь ему уже не могли. Парень скончался до этого. В связи с событиями, пиццерию временно закрыли.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Киеве произошла перестрелка, в результате которой умер человек.

Место
УкраинаКиев
Объекты
полициямедики
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