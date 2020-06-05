В перестрелке в Броварах участвовали 4 охранные фирмы из Киева: их наказали
Четыре киевские охранные фирмы, чьи сотрудники участвовали в перестрелке в Броварах, лишились лицензий.
В пресс-службе МВД сообщили, что аннулировали разрешения у ООО "Профохорона", "Охранная группа "Киев-центр", "ДВ-Секьюрити" и "Охранная группа "Форт-3".
"Следователи Национальной полиции в рамках расследования уголовных производств о стрельбе в Броварах обратились в Министерство внутренних дел для проведения проверки деятельности четырех столичных охранных фирм, сотрудники которых, по информации досудебного расследования, являются участниками стрельбы в Киевской области", – отметил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Гончаров.
Он подчеркнул, что следствие определило, что лица, имеющие отношение к указанным охранным фирмам, неоднократно привлекались к участию в массовых мероприятиях, где применялись незаконные действия.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Броварах Киевской области 29 мая группа вооруженных людей расстреляла маршрутку прямо во дворе. Прибывшие на место полицейские устроили перестрелку с нападавшими.
Причиной стрельбы был конфликт между винницкими и броварскими предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя стрельбу между перевозчиками в Броварах, заявил, что это отголосок коррупции, который нужно "лечить".
Ранее суд избрал меру пресечения 20 фигурантам.
По словам правоохранителей, они установили личности около 40 подозреваемых. А замглавы министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что участие в стычках принимали более 60 "титушек".
4 июня полиция провела санкционированные обыски у участников перестрелки в Броварах.
В МВД отчитались по делу о стрельбе в Броварах: установлены 67 подозреваемых.