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5 июня • обновлено в 16:44
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/ Криминал

В перестрелке в Броварах участвовали 4 охранные фирмы из Киева: их наказали

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Четыре киевские охранные фирмы, чьи сотрудники участвовали в перестрелке в Броварах, лишились лицензий.

В пресс-службе МВД сообщили, что аннулировали разрешения у ООО "Профохорона", "Охранная группа "Киев-центр", "ДВ-Секьюрити" и "Охранная группа "Форт-3".

"Следователи Национальной полиции в рамках расследования уголовных производств о стрельбе в Броварах обратились в Министерство внутренних дел для проведения проверки деятельности четырех столичных охранных фирм, сотрудники которых, по информации досудебного расследования, являются участниками стрельбы в Киевской области", – отметил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Гончаров.

Стрельба в Броварах

Стрельба в Броварах

МВД

Он подчеркнул, что следствие определило, что лица, имеющие отношение к указанным охранным фирмам, неоднократно привлекались к участию в массовых мероприятиях, где применялись незаконные действия.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Перестрелка в Броварах
Место
Украина
Теги
Национальная полиция Украины Министерство внутренних дел Украины
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