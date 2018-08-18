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В отеле в центре Киева загадочно умер мужчина

5.2тЧитать новость на украинском

На территории отеля Crystal Hotel в центре Киева 18 августа обнаружили труп 33-летнего мужчины. Он находился в будке для охраны (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Отмечается, что умершего обнаружил сотрудник отеля, открыв около 8:30 помещение, сообщает "Информатор".

К месту ЧП по адресу улица Крещатик, 13/2 прибыли медики и патрульная полиция. Врачам осталось только констатировать смерть. При покойном были документы, поэтому правоохранители выяснили его личность. Им оказался мужчина, который накануне устроился на работу в отель.

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Однако, как рассказал полиции охранник, который нашел труп, на смену мужчина должен был выйти в другой день. Почему он находился в будке этой ночью, еще не выяснили. На теле мужчины признаков насильственной смерти не обнаружили, причины кончины выяснят на экспертизе. На месте работает полиция. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Медики и полиция на месте ЧП

"Информатор"

Труп мужчины

"Информатор"

Труп мужчины

"Информатор"

Медики и полиция на месте ЧП

"Информатор"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Печерском районе Киева обнаружили труп мужчины, который лежал в неестественной позе. Его нашли во дворе дома на улице Леонида Первомайского, 11. Тело как бы стояло на коленях в кустах среди шприцов и пустых бутылок.

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
УкраинаКиев
Объект
Крещатик
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Бочарова Татьяна
Бочарова Татьяна
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Коротовский Сергей
Коротовский Сергей
Бочарова Татьяна, та у него давление 0/0. Чего там снижать.
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