В отеле в центре Киева обнаружили труп диджейки: первые подробности

В центре Киева в отеле 3 апреля обнаружили труп 19-летней девушки. По предварительной информации, погибшая работала диджеем в клубе.
Отель расположен на ул. Богдана Хмельницкого. Тело девушки было найдено в кровати, пишет "Информатор". Ее личность установлена, известно также, что она проживала в Мариуполе.
"Ночью она познакомилась с парнем и девушкой, с которыми отправилась в отель. К сожалению, утром ее обнаружили мертвой. Предварительно, следов насильственной смерти на теле умершей не обнаружили", – уточнили в СМИ.
В отеле в Киеве нашли труп девушки
"Информатор"
Точные причины смерти устанавливают правоохранители Шевченковского района.
В отеле в Киеве нашли труп девушки
"Информатор"
Как писал OBOZREVATEL, на территории отеля Crystal Hotel в центре Киева 18 августа обнаружили труп 33-летнего мужчины. Он находился в будке для охраны.
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