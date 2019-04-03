|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Криминал

В отеле в центре Киева обнаружили труп диджейки: первые подробности

9.5тЧитать материал на украинском

В центре Киева в отеле 3 апреля обнаружили труп 19-летней девушки. По предварительной информации, погибшая работала диджеем в клубе.

Отель расположен на ул. Богдана Хмельницкого. Тело девушки было найдено в кровати, пишет "Информатор". Ее личность установлена, известно также, что она проживала в Мариуполе.

"Ночью она познакомилась с парнем и девушкой, с которыми отправилась в отель. К сожалению, утром ее обнаружили мертвой. Предварительно, следов насильственной смерти на теле умершей не обнаружили", – уточнили в СМИ.

В отеле в Киеве нашли труп девушки

В отеле в Киеве нашли труп девушки

"Информатор"

Точные причины смерти устанавливают правоохранители Шевченковского района.

В отеле в Киеве нашли труп девушки

В отеле в Киеве нашли труп девушки

"Информатор"

Как писал OBOZREVATEL, на территории отеля Crystal Hotel в центре Киева 18 августа обнаружили труп 33-летнего мужчины. Он находился в будке для охраны.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
0
Смешно
0
Интересно
22
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения