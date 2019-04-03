В отеле в центре Киева обнаружили труп диджейки: первые подробности

В центре Киева в отеле 3 апреля обнаружили труп 19-летней девушки. По предварительной информации, погибшая работала диджеем в клубе.

Отель расположен на ул. Богдана Хмельницкого. Тело девушки было найдено в кровати, пишет "Информатор". Ее личность установлена, известно также, что она проживала в Мариуполе.

"Ночью она познакомилась с парнем и девушкой, с которыми отправилась в отель. К сожалению, утром ее обнаружили мертвой. Предварительно, следов насильственной смерти на теле умершей не обнаружили", – уточнили в СМИ.

В отеле в Киеве нашли труп девушки "Информатор"

Точные причины смерти устанавливают правоохранители Шевченковского района.

В отеле в Киеве нашли труп девушки "Информатор"

Как писал OBOZREVATEL, на территории отеля Crystal Hotel в центре Киева 18 августа обнаружили труп 33-летнего мужчины. Он находился в будке для охраны.

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