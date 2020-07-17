В Окружной админсуд Киева пришли с обысками по делам Майдана

В Окружном административном суде Киева начались обыски в рамках так называемых "дел Майдана".

Как сообщается на официальном сайте суда, в который раз следственные действия проводятся с нарушением территориальной подсудности дела – на основании постановления Ленинского районного суда Кропивницкого.

"Начиная с 2015 года это не первая попытка дискредитации Окружного административного суда города Киева таким образом", – говорится в сообщении.

Несмотря на обыски, суд продолжает работу в обычном режиме.

Как писал OBOZREVATEL, 26 июля 2019 года НАБУ устроило обыски в здании Окружного административного суда Киева. Тогда следственные действия проходили также в рамках дела о возможных уголовных нарушениях главы суда и его судей относительно участников Евромайдана.

Главой ОАСК с 2017 года является Павел Вовк. Имена судей, которые фигурируют в расследовании, не разглашаются.