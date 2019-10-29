Напал на 7-летнюю девочку в подъезде: под Киевом поймали педофила. Видео задержания

Полиция Киевской области задержала педофила из города Обухов, который подозревается в развращении несовершеннолетней девочки.

Об этом на странице в Facebook проинформировала пресс-служба правоохранителей. Злоумышленником оказался 35-летний житель города Украинка Обуховского района (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Принятыми оперативно-розыскными мероприятиями с помощью средств массовой информации и общественности оперативники Обуховской полиции установили личность и задержали мужчину", – сказано в сообщении.

Задержание подозреваемого Скрин видео

Как пояснил задержанный работникам полиции, раздевая школьницу в подъезде, он пытался удовлетворить свои сексуальные потребности.

Подчеркивается, что полиция проведет объективное, беспристрастное досудебное расследование и приложит максимум усилий для того, чтобы подозреваемый понес заслуженное наказание.

Задержанный Facebook Андрій Нєбитов

Напомним, педофил напал на 7-летнюю девочку в одном из подъездов жилого дома и пытался ее развратить.

Фоторобот извращенца Facebook Андрій Нєбитов

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве расследуют обстоятельства совершения сексуальных преступлений в отношении двух малолетних. Копы показали фоторобот подозреваемого мужчины.

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