В обстоятельствах гибели полковника СБУ в Киеве появились нестыковки

Свидетели, видевшие старшего следователя по особо важным делам ГСУ Службы безопасности Украины Романа Закладного накануне его убийства, дали противоречивые показания.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Выяснилось, что два человека видели его накануне убийства при разных обстоятельствах.

В 23:30 Закладный, по словам местного жителя,который возвращался из магазина, был жив.

"У прохожего сложилось впечатление, что мужчина был пьян (мол, "лежал на земле и храпел"). Однако существует вероятность того, что это были хрипы. Возможно, если бы местный житель не прошел мимо, а подошел к лежащему на земле, то полковник СБУ был бы сейчас жив", – рассказал источник OBOZREVATEL.

Отметим, что случайный прохожий видел Закладного именно на том месте, где спустя два часа его уже обнаружили без признаков жизни.

Полковник СБУ Роман Закладный был обнаружен без признаков жизни ночью 15 июля на ул. Иорданской в Оболонском районе Киева

Однако затем появилась информация, что продавец киоска, который находится рядом с метро "Оболонь", видела полковника СБУ в 23:40. То есть, уже после мужчины, который видел его якобы "спящим".

"По ее словам, именно в это время Закладный покупал у нее сигареты и пиво", – добавил источник.

Также, по его информации, уже в 22 часа следователь СБУ уже не отвечал на звонки родственников.

Во время осмотра вещей убитого мужчины обнаружили удостоверение следователя СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, 41-летний старший следователь по особо важным делам ГСУ СБУ Роман Закладный в день своей смерти должен был уйти на пенсию.

После того, как ночью 15 июля тело полковника обнаружили на улице, приоритетной была версия не криминальной смерти. Однако, по информации OBOZREVATEL, судмедэкспертиза показала, что Закладному был нанесен удар в голову, в результате чего произошло кровоизлияние.