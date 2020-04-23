В обожженной огнем Чернобыльской зоне нашли маленького жеребенка с ожогами. Фото и видео

В Чернобыльской зоне отчуждения спасли маленького жеребенка Пржевальского, который одинокого бродил пожарищами.

Животное заметили лесники, которые сообщили о нем работников Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Об этом написала пресс-служба заповедника на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы не знаем, где делась мама-кобыла этой маленькой лошадки Пржевальского, но лесники увидели, как жеребенок сам бродит возле одного из пожарищ зоны отчуждения. Возможно, чем-то напуган табун не заметил, как потерял малыша..." – говорится в посте.

В обожженной огнем Чернобыльской зоне нашли маленького жеребенка с ожогами "Приют для диких животных"

Оказалось, что жеребенку – максимум две недели и он чувствовал себя не очень хорошо. Поэтому, по словам представителей заповедника, пришлось решать все максимально оперативно.

"Лошадку Пржевальского (на самом деле, это – самочка) согласился приютить у себя "Приют для диких животных" при конно-спортивном клубе "Магнат", что под Киевом. Его профессиональные ветеринары знают, что может понадобиться такому малышу и предоставят ему необходимую помощь", – добавила пресс-служба.

В обожженной огнем Чернобыльской зоне нашли маленького жеребенка с ожогами "Приют для диких животных"

В обожженной огнем Чернобыльской зоне нашли маленького жеребенка с ожогами "Приют для диких животных"

В обожженной огнем Чернобыльской зоне нашли маленького жеребенка с ожогами "Приют для диких животных"

Благодаря сотрудникам режимных служб заповедника и ГАЗО жеребенка быстро перевезли через КПП, где животное забрали волонтеры-зоозащитники.

"Маленький Пржевалец уже осваивается в новом доме. Специалисты "Приюта для диких животных" заметили у него ожоги от блуждания пожарищем. Еще у него оказались колики... То есть жеребенку придется поправлять здоровье с новыми родителями", – подытожили в заповеднике.

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