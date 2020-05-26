В МВД раскрыли детали изнасилования на Киевщине: копы уже в СИЗО

Потерпевшая женщина, которую пытали и насиловали полицейские в Кагарлыке, сама позвонила на "102". После чего подозреваемые Николай Кузив и Сергей Сулима были задержаны.

Об этом в эфире 1+1 рассказал заместитель главы МВД Антон Геращенко, назвав произошедшее "ужасной и недопустимой" ситуацией.

"Немедленно была сформирована оперативная группа, сотрудниками полиции в Киевской области, проверенные эти данные и задержаны оба подозреваемых. Все подтвердилось, и мы вчера (25 мая – ред.) сообщили об этом", – сообщил он.

Николай Кузив Facebook Антон Геращенко

Геращенко отметил, что оба полицейских были задержаны службой внутренней безопасности полиции.

"Их ждет долгое тюремное заключение. Статья – превышение служебного положения и пытки, что предусматривает до 12 лет пребывания за решеткой. Вероятно, у некоторых людей что-то переключается в голове, а потому они вытворяют такие ужасные преступления. За это надо будет отвечать многолетним сидением в колонии, СИЗО", – добавил заместитель главы МВД.

Также Геращенко сказал, что происшествие в Кагарлыке не нужно сравнивать с Врадиевкой, где полицейские тоже избили и изнасиловали женщину.

Сергей Сулима Facebook Антон Геращенко

"Там это пытались скрыть, а сегодня никто такие вещи не скрывает, есть полная нетерпимость к подобным поступкам. Поэтому действия полиции были четкие. К сожалению, в семье не без уродов. В полиции работает около 130 тысяч человек, и не все из них отвечают высоким моральным требованиям, которые закон предъявляет полиции", – сказал он.

В Facebook Геращенко опубликовал фото задержанных Кузива и Сулимы , которые находятся в следственном изоляторе.

"Вот так будет с каждым, кто, надев погоны и получив власть, нарушит закон, и совершит преступление. На фото – бывшие сотрудники полиции, обоснованно подозреваемые в изнасиловании, пытках и избиениях – Николай Кузив и Сергей Сулима в следственном изоляторе. Впереди их ждет суд и справедливое наказание в виде лишения свободы на длительный срок", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, полицейских Кагарлыцкого отдела полиции в Киевской области подозревают в изнасиловании 26-летней женщины. Руководство отдела полиции отстранено, а сам отдел расформирован.