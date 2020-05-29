Платили по 800 грн в день: в МВД заявили, что знают организаторов перестрелки в Броварах

Правоохранительным органам известны заказчики, которые организовали молодых людей, устроивших перестрелку в Броварах Киевской области.

Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Однако он отказался называть имена в интересах следствия (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

"Нам известны лица, которые позволили себе организовать "титушек". Им будут предъявлены подозрения", – сказал он.

По словам Геращенко, молодым людям, которые приехали из Винницы, платили по 800 гривен в сутки.

"Сейчас проводится оперативная работа не только в отношении "титушек", которых было более 60 человек, и каждый из них будет задержан, но также в отношении тех людей, которые решили, что они смогут силой в мирном городе Бровары выяснять отношения между собой. Эти лица также будут задержаны. К сожалению, молодые люди из Винницы были готовы поехать за 800 грн в сутки и создавать толпу, чтобы решать силовым образом вопросы", – заявил он.

Также Геращенко отметил, что это была разборка криминальных кланов, которые "крышуют" разных перевозчиков.

"Транспортные перевозки в Украине очень высокодоходная часть работы, в которую часто приходит криминальный бизнес. Например, в Броварах (туда и обратно) каждый день ездит 40 тысяч человек. Стоимость билета 14 грн: в день выручка составляет под 600 тысяч, в месяц 18 млн, а в год – 220 млн грн", - пояснил Геращенко.

Кроме того, заместитель министра отметил необходимость, чтобы все областные администрации, которые по децентрализации имеют право проводить конкурсы на маршруты, внимательно изучили ситуацию и проследить, чтобы перевозки были конкурентными, но не переходили в криминал.

"Год назад мэр Броваров Игорь Сапожко опубликовал свое обращение к областной администрации. В нем он просил не проводить конкурсы на маршруты, которые создадут конфликтную ситуацию. Однако, обращение проигнорировали. Областная администрация провела тендер, в результате которого зашел еще один перевозчик. После двух месяцев карантина, когда перевозка не проводились, две компании, одна из Броваров, другая из Винницы, решили выяснить отношения, потому что областная администрация игнорировала проблемы с перевозчиками", – сказал Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая в Броварах на Киевщине группа вооруженных людей расстреляла маршрутку прямо во дворе. Прибывшие на место полицейские вступили в перестрелку с нападавшими.

Правоохранители задержали 28 человек, все они находятся в изоляторе.

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