В МВД объяснили, почему не штрафуют украинцев за запуск фейерверков

Правоохранители не реагировали на запуски фейерверков, использование которых запретил Киевсовет, ведь уголовная или административная ответственность за такие нарушения не была предусмотрена.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины на своей странице в Facebook. Киевсовет запретил применение пиротехники до окончания ООС.

"Вы возмущались, почему полиция не реагировала на канонады фейерверков, если это запрещено. Объясняем – решение о запрете пиротехники принимают городские или сельские советы, каждая отдельно. Однако соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об админнарушении относительно ответственности за запуск салютов не вносились", – говорится в посте.

В Киеве запускали фейерверки, несмотря на запрет

Согласно Административному кодексу, полиция следит только за тем, чтобы пиротехника продавалась с сертификатами качества.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомирской области мужчина получил тяжелые травмы в результате взрыва салюта во время празднования Нового года.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!