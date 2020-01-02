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2 января • обновлено в 13:28
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/ Криминал

В МВД объяснили, почему не штрафуют украинцев за запуск фейерверков

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Правоохранители не реагировали на запуски фейерверков, использование которых запретил Киевсовет, ведь уголовная или административная ответственность за такие нарушения не была предусмотрена.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины на своей странице в Facebook. Киевсовет запретил применение пиротехники до окончания ООС.

"Вы возмущались, почему полиция не реагировала на канонады фейерверков, если это запрещено. Объясняем – решение о запрете пиротехники принимают городские или сельские советы, каждая отдельно. Однако соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об админнарушении относительно ответственности за запуск салютов не вносились", – говорится в посте.

В Киеве запускали фейерверки, несмотря на запрет

В Киеве запускали фейерверки, несмотря на запрет

Согласно Административному кодексу, полиция следит только за тем, чтобы пиротехника продавалась с сертификатами качества.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомирской области мужчина получил тяжелые травмы в результате взрыва салюта во время празднования Нового года.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
Киевсовет Министерство внутренних дел Украины
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Как заявило МВД, в Киеве не хватает 50% патрульных полицейских, поэтому преступникам на Новый год пришлось самим вязать себя гирляндами и усами Деда Мороза.
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