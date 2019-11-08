Забил до смерти родную сестру: в Киеве показали фото жестокого убийцы

В одном из многоэтажных домов Оболонского района Киева родной брат в пьяной драке убил 34-летнюю сестру.

Об этом информирует пресс-служба столичной полиции. Отмечается, что подозреваемый 36-летний ранее судимый мужчина задержан. Он признался в содеянном (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Убитую женщину нашла соседка. На теле погибшей эксперты обнаружили многочисленные ушибы и кровоизлияния.

Фото с места инцидента kyiv.npu.gov.ua

По словам той же соседки, живой жертву в последний раз она видела рядом с братом. Оба любили употреблять алкогольные напитки, а после этого постоянно выясняли отношения.

Задержанный Киев Оперативный

После очередного "застолья" между родственниками завязалась спор, в ходе которого брат набросился на сестру с кулаками и нанес ей смертельные травмы.

Далее мужчина спрятал окровавленную одежду на лестничной клетки этажом выше и попытался скрыться.

Правоохранителям удалось установить местонахождение подозреваемого и задержать его. Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК, начато производство по ч1 ст 119 ("Убийство по неосторожности") УК Украины.

Фото с места инцидента kyiv.npu.gov.ua

Фото с места инцидента kyiv.npu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Одессе полиция задержала 42-летнего местного жителя, который зарезал своего 24-летнего знакомого. Ссора между ними возникла после употребления спиртного.

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