Забил до смерти родную сестру: в Киеве показали фото жестокого убийцы

В одном из многоэтажных домов Оболонского района Киева родной брат в пьяной драке убил 34-летнюю сестру.
Об этом информирует пресс-служба столичной полиции. Отмечается, что подозреваемый 36-летний ранее судимый мужчина задержан. Он признался в содеянном (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Убитую женщину нашла соседка. На теле погибшей эксперты обнаружили многочисленные ушибы и кровоизлияния.
Фото с места инцидента
kyiv.npu.gov.ua
По словам той же соседки, живой жертву в последний раз она видела рядом с братом. Оба любили употреблять алкогольные напитки, а после этого постоянно выясняли отношения.
Задержанный
Киев Оперативный
После очередного "застолья" между родственниками завязалась спор, в ходе которого брат набросился на сестру с кулаками и нанес ей смертельные травмы.
Далее мужчина спрятал окровавленную одежду на лестничной клетки этажом выше и попытался скрыться.
Правоохранителям удалось установить местонахождение подозреваемого и задержать его. Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК, начато производство по ч1 ст 119 ("Убийство по неосторожности") УК Украины.
Фото с места инцидента
kyiv.npu.gov.ua
Фото с места инцидента
kyiv.npu.gov.ua
Как писал OBOZREVATEL, ранее в Одессе полиция задержала 42-летнего местного жителя, который зарезал своего 24-летнего знакомого. Ссора между ними возникла после употребления спиртного.
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