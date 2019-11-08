Главная Новости
8 ноября • обновлено в 21:20
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

Забил до смерти родную сестру: в Киеве показали фото жестокого убийцы

1.4т Читать материал на украинском

В одном из многоэтажных домов Оболонского района Киева родной брат в пьяной драке убил 34-летнюю сестру.

Об этом информирует пресс-служба столичной полиции. Отмечается, что подозреваемый 36-летний ранее судимый мужчина задержан. Он признался в содеянном (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Убитую женщину нашла соседка. На теле погибшей эксперты обнаружили многочисленные ушибы и кровоизлияния.

Новости
60 ножевых ран: в Николаеве зверски убили прохожего. Фото и видео

Фото с места инцидента

Фото с места инцидента

kyiv.npu.gov.ua

По словам той же соседки, живой жертву в последний раз она видела рядом с братом. Оба любили употреблять алкогольные напитки, а после этого постоянно выясняли отношения.

Задержанный

Задержанный

Киев Оперативный

После очередного "застолья" между родственниками завязалась спор, в ходе которого брат набросился на сестру с кулаками и нанес ей смертельные травмы.

Далее мужчина спрятал окровавленную одежду на лестничной клетки этажом выше и попытался скрыться.

Правоохранителям удалось установить местонахождение подозреваемого и задержать его. Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК, начато производство по ч1 ст 119 ("Убийство по неосторожности") УК Украины.

Фото с места инцидента

Фото с места инцидента

kyiv.npu.gov.ua

Фото с места инцидента

Фото с места инцидента

kyiv.npu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Одессе полиция задержала 42-летнего местного жителя, который зарезал своего 24-летнего знакомого. Ссора между ними возникла после употребления спиртного.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Темы
Новости Киева и Киевской области Криминал
Место
Украина Киев
Теги
убийство фотографии видео Национальная полиция Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
На видео все какое-то ободранное, обшарпанное, задрипанное. И это столица? Kyeв? Пипец. А на фото так вообще типичный украинский хлопец-славянин
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения