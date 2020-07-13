В многоэтажке Киева обнаружили взрывчатку с детонаторами. Детали происшествия

В многоэтажном доме на Голосеевском проспекте нашли тайник с оружием и взрывчаткой.

В Голосеевском районе Киева жители многоэтажного дома случайно обнаружили в подъезде тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Выяснилось, что целлофановый пакет находился за дверью между этажами одного из домов по Голосеевскому проспекту.

Дом, в котором нашли тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой, расположен рядом с метро "Выставочный центр" в Киеве. Google Maps

По информации источников OBOZREVATEL, в пакете находилось около полутора килограммов пластичного взрывчатого вещества, шесть электродетонаторов ЭДП-р, несколько коробок боеприпасов и пистолет Макарова 9 мм с тактической рукояткой.

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