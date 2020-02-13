В "милицейской" куртке и с белыми волосами: в Киеве исчез молодой парень

Полиция Киева объявила в розыск несовершеннолетнего парня Александра Скубу, который ушел из дома еще 4 февраля.

По состоянию на 13 февраля юноша не вернулся. Об этом сообщили на странице "Розыск детей ГУНП в г. Киеве" в Facebook.

Среди примет парня: на вид 17-18 лет, рост – 175 см, среднего телосложения, волосы – светлые (окрашенные).

В Киеве пропал молодой парень Александр Скуба Розыск детей ГУНП в г. Киеве

Скуба был одет в куртку темно-синего цвета с надписью "Милиция", джинсы голубого цвета, черные кроссовки, красную толстовку с капюшоном, а также в серую вязаную шапку.

При наличии любой информации о юноше граждан попросили обращаться в полицию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Бабинцы Бородянского района Киевской области в субботу, 18 января, из озера достали тело 16-летнего Павла Креминского. Его искали почти двое суток. Последний раз он был замечен в компании друзей.

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