Главная Новости
13 февраля • обновлено в 11:35
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

В "милицейской" куртке и с белыми волосами: в Киеве исчез молодой парень

1.4т
Читать материал на украинском

Полиция Киева объявила в розыск несовершеннолетнего парня Александра Скубу, который ушел из дома еще 4 февраля.

По состоянию на 13 февраля юноша не вернулся. Об этом сообщили на странице "Розыск детей ГУНП в г. Киеве" в Facebook.

Среди примет парня: на вид 17-18 лет, рост – 175 см, среднего телосложения, волосы – светлые (окрашенные).

В Киеве пропал молодой парень Александр Скуба

В Киеве пропал молодой парень Александр Скуба

Розыск детей ГУНП в г. Киеве

Скуба был одет в куртку темно-синего цвета с надписью "Милиция", джинсы голубого цвета, черные кроссовки, красную толстовку с капюшоном, а также в серую вязаную шапку.

Новости
Достали из-под льда: на Киевщине нашли тело загадочно пропавшего мужчины. Фото

При наличии любой информации о юноше граждан попросили обращаться в полицию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Бабинцы Бородянского района Киевской области в субботу, 18 января, из озера достали тело 16-летнего Павла Креминского. Его искали почти двое суток. Последний раз он был замечен в компании друзей.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги