В метро Киева в час пик умерла женщина: подробности и фото

В Киеве на станции метро "Крещатик" в субботу, 22 июня, скончалась женщина.
Это произошло около 18:30, когда на станции было много людей. На место срочно прибыли врачи и полиция, передает "Информатор" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Известно, что женщина шла по переходу между станциями метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" вместе со своей сестрой. Перейдя на красную ветку метро, она пошатнулась и упала.
В метро Киева умерла женщина
Информатор
В метро Киева умерла женщина
Информатор
Ее пытались привести в чувства другие пассажиры, а позже и бригада скорой помощи. В 18:45 медики констатировали смерть.
На вид умершей было около 65 лет. Ее личность установили. Возле накрытого тела дежурило пять полицейских, ожидавших приезда бригады, которая должна была доставить тело на экспертизу.
В метро Киева умерла женщина
Информатор
В метро Киева умерла женщина
Информатор
В метро Киева умерла женщина
Информатор
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на улице Бориса Гмыри в ночь на 13 июня при трагических обстоятельствах умер мужчина. Очевидцы рассказали, что погибший шел по дороге и громко звал на помощь.
Ранее в Дарницком районе Киева в подъезде многоэтажки нашли труп мужчины.
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