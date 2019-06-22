ГлавнаяНовости
МоваЯзык
LadyCity

/Криминал

В метро Киева в час пик умерла женщина: подробности и фото

1.2тЧитать материал на украинском

В Киеве на станции метро "Крещатик" в субботу, 22 июня, скончалась женщина.

Это произошло около 18:30, когда на станции было много людей. На место срочно прибыли врачи и полиция, передает "Информатор" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Известно, что женщина шла по переходу между станциями метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" вместе со своей сестрой. Перейдя на красную ветку метро, она пошатнулась и упала.

Новости
Соседи учуяли трупный запах: Киев взбудоражила загадочная смерть мужчины

В метро Киева умерла женщина

В метро Киева умерла женщина

Информатор

В метро Киева умерла женщина

В метро Киева умерла женщина

Информатор

Ее пытались привести в чувства другие пассажиры, а позже и бригада скорой помощи. В 18:45 медики констатировали смерть.

На вид умершей было около 65 лет. Ее личность установили. Возле накрытого тела дежурило пять полицейских, ожидавших приезда бригады, которая должна была доставить тело на экспертизу.

В метро Киева умерла женщина

В метро Киева умерла женщина

Информатор

В метро Киева умерла женщина

В метро Киева умерла женщина

Информатор

В метро Киева умерла женщина

В метро Киева умерла женщина

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на улице Бориса Гмыри в ночь на 13 июня при трагических обстоятельствах умер мужчина. Очевидцы рассказали, что погибший шел по дороге и громко звал на помощь.

Ранее в Дарницком районе Киева в подъезде многоэтажки нашли труп мужчины.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Темы
Новости Киева и Киевской области Киевское метро
Место
УкраинаКиев
Теги
смертьфотографиивидеоКиевский метрополитенметро
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel