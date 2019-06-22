В метро Киева в час пик умерла женщина: подробности и фото

В Киеве на станции метро "Крещатик" в субботу, 22 июня, скончалась женщина.

Это произошло около 18:30, когда на станции было много людей. На место срочно прибыли врачи и полиция, передает "Информатор" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Известно, что женщина шла по переходу между станциями метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" вместе со своей сестрой. Перейдя на красную ветку метро, она пошатнулась и упала.

В метро Киева умерла женщина Информатор

В метро Киева умерла женщина Информатор

Ее пытались привести в чувства другие пассажиры, а позже и бригада скорой помощи. В 18:45 медики констатировали смерть.

На вид умершей было около 65 лет. Ее личность установили. Возле накрытого тела дежурило пять полицейских, ожидавших приезда бригады, которая должна была доставить тело на экспертизу.

В метро Киева умерла женщина Информатор

В метро Киева умерла женщина Информатор

В метро Киева умерла женщина Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на улице Бориса Гмыри в ночь на 13 июня при трагических обстоятельствах умер мужчина. Очевидцы рассказали, что погибший шел по дороге и громко звал на помощь.

Ранее в Дарницком районе Киева в подъезде многоэтажки нашли труп мужчины.

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