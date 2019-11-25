"Дочь погибла, дети – в больнице": в метро Киева разоблачили плачущую аферистку

В Киеве женщину обвинили в попрошайничестве в метро. Она якобы на протяжении уже нескольких месяцев постоянно плакала и рассказывала людям о том, что ее дочь погибла в аварии, а еще двое детей оказались в больнице.

Но дело в том, что поделиться хоть какими-то деталями, данными женщина не могла. Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"А вот еще одна "бедная и несчастная", устраивает "цирк" – плачет, чуть ли не в ноги падает в метро. Рассказывает историю, что дочка погибла в аварии, а двое детей в больнице. Лично я вижу ее уже месяца четыре каждый день", – отметила очевидица.

В метро Киева разоблачили плачущую аферистку

На видео видно, как женщина агрессивно отреагировала на посетительницу, которая начала снимать ее на видео, и даже сказала, что "набьет ей морду".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве разоблачили наглую молодую мошенницу, которая попрошайничала в метро "на билет" домой. Девушку замечали и позже не один раз.

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