Главная Новости
25 ноября • обновлено в 14:49
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

"Дочь погибла, дети – в больнице": в метро Киева разоблачили плачущую аферистку

2.1т
Читать материал на украинском

В Киеве женщину обвинили в попрошайничестве в метро. Она якобы на протяжении уже нескольких месяцев постоянно плакала и рассказывала людям о том, что ее дочь погибла в аварии, а еще двое детей оказались в больнице.

Но дело в том, что поделиться хоть какими-то деталями, данными женщина не могла. Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"А вот еще одна "бедная и несчастная", устраивает "цирк" – плачет, чуть ли не в ноги падает в метро. Рассказывает историю, что дочка погибла в аварии, а двое детей в больнице. Лично я вижу ее уже месяца четыре каждый день", – отметила очевидица.

В метро Киева разоблачили плачущую аферистку

В метро Киева разоблачили плачущую аферистку

На видео видно, как женщина агрессивно отреагировала на посетительницу, которая начала снимать ее на видео, и даже сказала, что "набьет ей морду".

Новости
Никаких попрошаек и торгашей: назван "черный список" пассажиров в метро Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве разоблачили наглую молодую мошенницу, которая попрошайничала в метро "на билет" домой. Девушку замечали и позже не один раз.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Новости Киева" на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
9
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Українець Андрій
Українець Андрій
Три місяці цю шахрайку бачили й інші люди (пасажири), але тільки одна з мільйонів викрила аферистку . Отакі ми байдужі. Сумно!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги