В метро Киева прогремел взрыв: эксклюзивные подробности

На станции метро "Вокзальная" в Киеве в пятницу утром, 6 марта, прогремел взрыв.

Такую информацию подтвердили журналистам OBOZREVATEL в пресс-службе полиции Киева. В вагоне поезда взорвали петарду.

В результате инцидента никто не пострадал. Пассажиров вывели из вагона, ведь поначалу причина взрыва была неизвестной.

В метро Киева прогремел взрыв. Иллюстрация

Правоохранители начали розыск людей, которые могут быть причастны к инциденту.

Также на странице КП "Киевский метрополитен" в Facebook уточнили, что сам поезд отправили в депо.

Как сообщалOBOZREVATEL, в Киеве 4 марта внезапно закрывали входы и выходы на станцию метро "Дворец спорта", а также соответствующую пересадку. Дело в том, что поступил анонимный звонок о "минировании".

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