Главная Новости
6 марта • обновлено в 12:11
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

В метро Киева прогремел взрыв: эксклюзивные подробности

32.6т
Читать материал на украинском

На станции метро "Вокзальная" в Киеве в пятницу утром, 6 марта, прогремел взрыв.

Такую информацию подтвердили журналистам OBOZREVATEL в пресс-службе полиции Киева. В вагоне поезда взорвали петарду.

В результате инцидента никто не пострадал. Пассажиров вывели из вагона, ведь поначалу причина взрыва была неизвестной.

В метро Киева прогремел взрыв. Иллюстрация

В метро Киева прогремел взрыв. Иллюстрация

Правоохранители начали розыск людей, которые могут быть причастны к инциденту.

Также на странице КП "Киевский метрополитен" в Facebook уточнили, что сам поезд отправили в депо.

Как сообщалOBOZREVATEL, в Киеве 4 марта внезапно закрывали входы и выходы на станцию метро "Дворец спорта", а также соответствующую пересадку. Дело в том, что поступил анонимный звонок о "минировании".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк, Ирина Касьянова
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
75
8
Смешно
1
Интересно
24
Печально
14
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zrada z Kolorado
Zrada z Kolorado
опять рука....?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zotov Vasily
Zotov Vasily
НКВД уже обвиняли?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Исаев Максим
Исаев Максим
Где-то на видео хорошо было видно, как на станции перед взblвом за колонной прошмыгнул Кровавый ПутЕн...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги