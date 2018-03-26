УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

В метро Киева поймали пассажира со взрывчаткой

1.7тЧитать новость на украинском

В Киеве на станции метро "Вокзальная" задержали мужчину с 2,5 кг пороха в сумке.

Правоохранители метрополитена обратили внимание на пассажира, потому что он заметно нервничал, сообщает пресс-служба полиции Киева.

В сумке мужчины обнаружили несколько пакетов с неизвестным порошкообразным веществом. На место происшествия немедленно вызвали взрывотехников и следственно-оперативную группу.

"Специалисты изъяли 2,5 кг неизвестного вещества, похожего на порох. Мужчина – 25-летний уроженец Полтавщины", – отметили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Теерь парню грозит до семи лет лишения свободы.

Новости
Останавливались в тоннеле: в киевском метро произошло ЧП

полиция Киева

полиция Киева

Как сообщал "Обозреватель", 22 марта в метро Киева задержали пассажира с мощной взрывчаткой. Изъятого было достаточно, чтобы уничтожить, например, троллейбус, вагон метро или несколько автомобилей.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на Обозревателе.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook

Наши блоги