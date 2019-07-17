В метро Киева пассажир упал на рельсы: первые подробности

В Киеве около 8 утра 17 июля из-за падения человека на рельсы приостанавливалось движение на "синей", Оболонско-Теремковской линии метрополитена.

Пассажир выжил, полиция выясняет причины происшествия, сообщила в комментарии OBOZREVATEL пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталья Макогон.

"Было падение пассажира на рельсы на станции "Олимпийская" во время отсутствия поезда. Движение останавливалось на 4 минуты. Мужчина жив, врачи провели осмотр. Метро работает в обычном режиме", – уточнила Макогон.

Станция "Олимпийская" informator.news

Ранее из-за падения пассажира на этой же ветке метро движение останавливалось на 1,5 часа. Были закрыты пять станций.

По предварительной информации, женщина прыгнула с платформы на рельсы, совершая суицид.

Как писал OBOZREVATEL, 12 июля во время масштабного сбоя в работе метро услуги такси подорожали в три раза.

За поездку от станции метро "Оболонь" до Музейного переулка в центре города просили от 340 гривен. После открытия станций за этот же маршрут цена составила всего лишь 87 грн.

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