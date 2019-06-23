В метро Киева на пассажиров напали с ножом. Видео

В Киеве неизвестный мужчина бросался с ножом на пассажиров метрополитена. Обезвредить его удалось очевидцам.

Инцидент произошел на станции метро "Лесная" 22 июня. Видео происшествия опубликовали в Twitter "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

"Неадекватный мужчина с ножом прыгал на людей на станции "Лесная". Как он прошел на саму станцию и чем в этот момент занимались дежурные – неизвестно, но задерживали его небезразличные граждане", – уточнили в соцсети.

В Киеве в метро на пассажиров нападали с ножом Скриншот

Во время задержания мужчина пытался спрятать нож в кармане.

Задержание злоумышленника Скриншот

Неадекватний чоловік з ножем у руках стрибав на людей на станції метро "Лісова".

Як він пройшов на саму станцію і чим у цей момент займалися чергові по станції невідомо, але знешкодили його небайдужі громадяни. pic.twitter.com/kYos6N4rI7 — Киев Оперативный (@KyivOperativ) 22 июня 2019 г.

Как писал OBOZREVATEL, 21 июня в метро Киева произошло кровавое ЧП. Пассажир потерял сознание, ожидая поезда на перроне. В результате падения он сильно травмировал голову.

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