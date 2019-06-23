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В метро Киева на пассажиров напали с ножом. Видео

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В Киеве неизвестный мужчина бросался с ножом на пассажиров метрополитена. Обезвредить его удалось очевидцам.

Инцидент произошел на станции метро "Лесная" 22 июня. Видео происшествия опубликовали в Twitter "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

"Неадекватный мужчина с ножом прыгал на людей на станции "Лесная". Как он прошел на саму станцию и чем в этот момент занимались дежурные – неизвестно, но задерживали его небезразличные граждане", – уточнили в соцсети.

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В Киеве в метро на пассажиров нападали с ножом

В Киеве в метро на пассажиров нападали с ножом

Скриншот

Во время задержания мужчина пытался спрятать нож в кармане.

Задержание злоумышленника

Задержание злоумышленника

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, 21 июня в метро Киева произошло кровавое ЧП. Пассажир потерял сознание, ожидая поезда на перроне. В результате падения он сильно травмировал голову.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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