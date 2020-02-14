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14 февраля • обновлено в 16:43
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/ Криминал

В маршрутке Киева люди устроили самосуд над вором: видео расправы

2.8т
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В Киеве в маршрутном автобусе №401 люди поймали мужчину, который якобы совершил кражу, и устроили над ним самосуд.

После этого подозреваемого отпустили. Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, присутствует нецензурная лексика).

"В 401 маршрутке молодые люди поймали вора, который залез в сумку женщины и похитил из нее мобильный телефон. После того как негодяя сильно избили, его отпустили", – говорится в посте.

В маршрутке Киева люди устроили самосуд над вором

В маршрутке Киева люди устроили самосуд над вором

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Как поидомляв OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева 12 февраля жители одного из ЖК поймали парня, который вместе с другом устроил необычное "развлечение" в доме и вредил людям. Те устроили юноше самосуд, а потом передали его полиции.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Якщо ця тваринка так харчується, то побиття не допоможе. Навіть якщо його закрити - пенітаціарна система не зможе зробити з нього порядного громадянина, мабудь інструкцій нема :-)
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