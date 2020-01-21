В Лукьяновском СИЗО сменился "смотрящий": чем "прославился" 23-летний "Кирюха"

В Лукьяновском СИЗО Киева сменился смотрящий, которым стал 23-летний Кирилл Островский.

Как утверждает "Страна" со ссылкой на источники в криминальных кругах, "Кирюха" 24 июля 2018 года за рулем Hummer сбил 10-летнюю девочку Настю Артемову прямо на пешеходном переходе. Ребенок скончался в карете скорой помощи.

При этом дядя Островского – известный в криминальном мире Киева человек по прозвищу Саша Оболонский. На него якобы и был зарегистрирован тот Hummer.

"Это тянет на сенсацию в криминальном мире. По одной из версий о парне договорилась с авторитетами его родня. По другой – место для него просто купили", – сказали источники.

Сообщается, что ранее в криминальной иерархии Лукьяновского СИЗО "Кирюха" занимал пост "смотрящего" по блоку камер пожизненно-заключенных. Он ориентируется на вора в законе Андрея Недзельского по кличке "Неделя".

Кирилл Островский Kiev.informator.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кабинете министров сообщили, что намерены создать надлежащие условия для содержания осужденных и расширить перечень видов наказаний, не связанных с лишением свободы.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!