В квартиру юриста по делу Шеремета пришли с обысками: все подробности

В квартире юриста Леонида Маслова, который выступал в защиту подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве в 2016 году, музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко (Riffmaster), 4 марта начались обыски.

Об этом сообщили на странице Free Riff в Facebook. Жилье юриста расположено в городе Харькове (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В сети обнародовали снимок постановления Печерского районного суда города Киева о разрешении на проведение обыска в харьковской квартире мужчины.

В квартиру юриста по делу Шеремета пришли с обысками

В частности, в нем говорится о том, что именно Маслов "4.01.2020 по неизвестной следствию причине совершил вход на страницу в социальной сети "Вконтакте", которая принадлежит Антоненко А.С., и мог уничтожить или повредить информацию, которая может представлять интерес в вышеуказанном уголовном производстве. О данном происшествии Маслов Л.К . изложил сообщение в социальной сети "Фейсбук". Так, Маслов Л.К. может иметь доступ к социальным страницам Антоненко А.С. и другим вещественным доказательствам, уничтожать их или прятать от следствия".

Постановление Печерского районного суда города Киева Free Riff в Facebook

Постановление Печерского районного суда города Киева Free Riff в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналист Шеремет был убит 20 июля 2016 в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

12 декабря 2019 полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.

Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) выдвинули: музыканту, волонтеру и бойцу АТО Антоненко (Riffmaster) волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко; волонтеру и военной медсестре Яне Дугарь.

Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее муж Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами расследования убийства Шеремета.

Позже юрист Маслов заявил, что рост подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко почти на 10 см больше роста человека, который попал на записи камер видеонаблюдения.

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