В мусорном баке на Киевщине нашли мертвого младенца
В пгт. Коцюбинское Киевской области нашли тело младенца, выброшенное в мусорный бак.
Об этом 17 июля сообщила пресс-служба областной полиции на официальном сайте. Правоохранителям предстоит установить личность роженицы.
Информация о трупе поступила на спецлинию "102". На место происшествия выехали следственно-оперативная группа Ирпенского отдела полиции, работники ювенальной превенции, эксперты, кинологи, оперативники и участковые офицеры.
Тело новорожденного направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.
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