В Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко в четверг утром, 4 июня, пришли с обысками.

Такую информацию подтвердила в комментарии OBOZREVATEL спикерк Нацполиции Оксана Блищик. В заведение "наведались" работники Нацполиции и СБУ.

"Следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного производства по ст. 368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. – Ред.)", – сказала она, не уточнив причины обысков.

В КНУ имени Шевченко пришли с обысками КНУ

Как написал 24 канал со ссылкой на собственные источники, правоохранители пришли в центральный, так называемый красный корпус.

Журналистка отметила, что туда начали впускать только по пропускам. На место прибыл адвокат, который не представился, не сказал, чьи интересы защищает и в чем причина обысков.

Также "Укринформ" подтвердил, что речь идет именно о центральном корпусе на улице Владимирской, 60. Источник агентства уточнил, что правоохранители документируют "противоправную деятельность высших должностных лиц КНУ по получению незаконной выгоды (взяток) от студентов образовательного учреждения".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Национальный центр Александра Довженко в Киеве 28 мая наведались правоохранители с обысками.

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